Lapresse.it - Usa, Salman Rushdie testimonia a processo per aggressione subita nel 2022

Leggi su Lapresse.it

hato in un’aula di tribunale di New York contro l’uomo che lo ha attaccato nell’agosto del. Il 27enne Hadi Matar è accusato di tentato omicidio e. Il 77enne scrittore, che si preparava a tenere un discorso, è stato accoltellato più di una decina di volte. Matar si è dichiarato non colpevole.Il racconto dell’“L’ho visto solo all’ultimo momento”, ha dichiarato. “Ero consapevole della presenza di qualcuno vestito di nero o con abiti scuri e una maschera nera sul viso. Sono rimasto molto colpito dai suoi occhi, che erano scuri e mi sono sembrati molto feroci”. “Pensavo mi stesse colpendo con il pugno, ma ho visto una grande quantità di sangue scorrere sui miei vestiti. Mi colpiva ripetutamente. Colpiva e tagliava”, ha aggiunto lo scrittore, che ha perso la vista da un occhio a causa dell’attacco e ha trascorso mesi in convalescenza.