Ilgiornaleditalia.it - Usa, Montana contro i vaccini Covid a mRNA, proposta di legge per vietarli: "Effetti avversi causano disabilità e morte, i prodotti medici più distruttivi della storia"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Nel caso in cui lapassasse, sarebbe il primo Stato ad adottare una decisione del genere In, negli USA, è stata presentata unadiper vietare iin tutto lo stato. Tutti, nessuno escluso, compresi i. Nel caso in cui lapassasse, s