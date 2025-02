Lapresse.it - Usa: Casa Bianca annuncia rilascio americano detenuto in Russia

Washington (Usa), 11 feb. (LaPresse) – Laildell’Marc Fogel da parte delle autorità russe. Steve Wiktoff, inviato speciale del presidente Donald Trump per lae l’Ucraina,una nota del Consiglio per la Sicurezza nazionale, “sta lasciando lo spazio aereo russo con Marc Fogel, unche è statoin”. Il presidente Trump, Steve Witkoff e i consiglieri del presidente “hanno negoziato uno scambio che serve come dimostrazione di buona fede da parte dei russi e un segnale che ci stiamo muovendo nella giusta direzione per porre fine alla brutale e terribile guerra in Ucraina”, afferma il comunicato. “Entro stasera, Marc Fogel sarà sul suoloe si riunirà alla sua famiglia e ai suoi cari grazie alla leadership del presidente Trump”, conclude la nota.