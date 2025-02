Quotidiano.net - Urna

Leggi su Quotidiano.net

Le parole possono fare giri immensi e stupirci per il risultato a cui approdano. È il caso della parola. Cos’hanno in comune le urne intese come vasi per la conservazione di ceneri mortuarie e le scatole in cui inseriamo le schede elettorali? Sono forse accomunate dal fatto di essere contenitori in cui mettere oggetti di diversa natura? Non proprio. La soluzione a questa domanda risiede come sempre nell’etimologia latina che accomuna i due lemmi. Il latino ““ ha un significato vasto. Comprende tutto lo spettro di recipienti che va dalla brocca, al vaso, all’orcio. Per estensione, quindi, erano anche i vasi che venivano utilizzati per le elezioni o le estrazioni a sorte. Ma se prendiamo la stessa parola latina ““ e continuiamo a scavare, troviamo all’interno della sua radice il verbo “urere“.