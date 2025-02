Urla e schiamazzi di notte i residenti | Non dormiamo Angeloni | Sugli orari di chiusura nessun potere

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo., in piena, fuori da un bar, a disturbo della quiete pubblica e a discapito del riposo. Questo il senso dello sfogo di una lettrice che ha scelto di raccontare i disagi di vivere in ina via di Bergamo, via Ghislandi, dove due dei diversi bar che si trovano in zona, causa rumori e chiacchiere fino a tarda, rendono difficile il sonno di molte delle famigliein zona.“Mi rivolgo a voi dalla via Ghislandi, a Bergamo, dove da ormai tre anni persistono problematiche legate aglinotturni, principalmente causati da due bar che prolungano la loro attività fino a tarda. In particolare, uno di questi bar, durante la settimana svolge regolarmente la propria attività, ma ogni sera, a partire dalle 23, si trasforma in un punto di ritrovo per avventori rumorosi che, con il loro comportamento, rendono impossibile il riposo deidella zona.