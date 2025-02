Lanazione.it - Upb, acque agitate per le elezioni. Dopo la lettera di Alessia Berlusconi

Leggi su Lanazione.it

Si accende il dibattito sulle prossimedell’Unione proprietari bagni fissate per il 17 febbraio alla Mutuo Soccorso. Ladi, titolare del bagno Alcione, che ha presentato le dimissioni dal direttivo definendo l’associazione "statica e autoreferenziale" ha agitato le. Giovedì prossimo il Gruppo dei Paesani (sempre attento a mettere sul tavolo le questioni più scottanti) si riunirà al bar Pretino alle 21 per un incontro aperto a tutti proprio per trattare anche delle votazioni del nuovo direttivo Upb. La differenza di vedute tra il Consorzio Forte dei Bagni che raduna 10 stabilimenti più orientati a ’fare impresa’ in modo dinamico, e la vecchia guardia, stavolta non potrà risolversi con l’ennesima riconferma alla presidenza di Martino Barberi, figura di equilibrio.