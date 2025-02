Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 11/02/25

No, allora, è necessario che Queen Mary e SacraReda facciano qualcosa per diminuire il divario di tempo che passa tra registrazioni e messe in onda delle puntate di, perché guardare OGGI la presentazione della nuova tronista (registrata il 28 gennaio), avendo già avuto le notizie del presunto NicolaNellArmadio (chi si fosse perso la notizia può cliccare QUI), è qualcosa di così fastidioso che tipo voi mandate in onda la stagione 1, ma noi abbiamo già visto il colpo di scena del finale della stagione 2 e vogliamo sapere cosa accadrà nella stagione 3.La prima volta che ho visto il video di presentazione di Chiara Pompei sono rimasta colpita dalla bellezza non convenzionale per, una bellezza che mi ricorda un mix di tante bellissimeitaliane, da una giovane Valeria Golino a Matilda De Angelis passando per Matilde Gioli.