Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, Chiara viene scoperta e abbandona: la reazione di Maria De Filippi

L’esperienza diPompei aè terminata durante la registrazione dell’11 febbraio 2025, dopo quindici giorni dalla puntata in cui era stata presentata daDe. Si è verificato un evento senza precedenti, che sta già facendo parecchio discutere. La 23enne romana ha deciso dire il trono per tornare con il suo ex fidanzato, Riccardo Sparacciari, presente in studio. E’ emersa una clamorosa storia d’amore rimasta segreta fino ad oggi. Scopriamo i dettagli grazie allefornite da Lorenzo Pugnaloni.registrazione 11 Febbraio 2025: la rivelazione inaspettataLa puntata è iniziata conDeche ha invitatoPompei al centro dello studio, rassicurandola e sottolineando che a 23 anni gli errori sono comprensibili.ha confessato di essere stata molto coinvolta in una relazione con Riccardo Sparacciari, mentre lui la considerava solo un’avventura.