Uno scontro di due giganti in difficoltà con manager sotto il fuoco

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-10 23:20:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Mentre il Tottenham si prepara ad affrontare il Manchester United questa domenica, entrambi i club si trovano in gravi.Considerati i pesi massimi della Premier League, entrambe le parti sono languite nella metà inferiore del tavolo, non riuscendo a generare un vero slancio nelle loro campagne.Le loro esibizioni in coppa sono state altrettanto deludenti, con uscite precoci e esibizioni scadenti che hanno lasciato frustrate le rispettive fanbase.Né il Tottenham né lo United sono riusciti a mettere insieme una serie coerente di vittorie e la pressione sta aumentando i loro, Ange Postecoglou e Ruben Amorim, per cambiare le cose.Con entrambi i club a un crocevia, questo appuntamento potrebbe essere un momento decisivo nelle loro stagioni.