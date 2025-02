Iodonna.it - Uno è perfetto per un uso quotidiano. l'altro per un uso settimanale. Ecco i trucchi per labbra tutte da baciare

Leggi su Iodonna.it

Un bel biglietto da visita sulla nostra personalità. Quella che riguarda leè uno step imprescindibile della skincare, tra oli, scrub, gloss, lip balm e mascherenon è sempre facile prendersi cura della propria bocca, specialmente quando fa freddo. Il trend delle maschereimpazza sul web e sugli scaffali dei beauty shop, ma per utilizzare al meglio questo prodotto è bene conoscerne le potenzialità e i tempi di applicazione. Rossetti e kit per"nude" guarda le foto Lip balm o maschere? Le alleate per un’azione mirataLe mascheresono trattamenti intensivi progettati per idratare, nutrire e riparare la pelle.