Nerdpool.it - Uno dei personaggi più odiati di Chicago Fire potrebbe tornare nella stagione 13

Leggi su Nerdpool.it

ha molte storie in corso contemporaneamente. Ci sono grandi cose che stanno accadendo per Stella Kidd (Miranda Rae Mayo) e Kelly Severide (Taylor Kinney), così come stanno accadendo per la nostra coppia preferita del crossover, Mouch (Christian Stolte) e Platt (Amy Morton).Mentre tutti questiguardano al futuro, però, Violet Mikami (Hanako Greensmith) sarà costretta ad affrontare un nemico del suo passato. La trama del prossimo episodio di, “Born of”, conferma che ilo riceverà la visita di qualcuno con cui ha un passato molto burrascoso. E pensiamo di sapere chi sia.L’ex nemesi di Violet tornerà L’ex nemesi di Violet ritorna e chiede il suo aiuto”, si leggesinossi ufficiale. Ecco come stanno le cose. Violet non ha molti nemici.