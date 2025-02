Ilgiorno.it - Università Statale di Milano: primo posto assoluto ai campionati nazionali di sci degli atenei

Tra i tanti primati dell’di, collezionati in più di un secolo di storia, uno è fresco di neve: il gradino più alto del podio aidi sci organizzati da Anciu, l'Associazione nazionale dei circoli universitari, una sorta di olimpiade invernale riservata ai dipendentiitaliani. La rassegna Professori, impiegati, ricercatori, dottorandi, tecnici, assegnisti di 24, da Nord a Sud, si sono sfidati in una cinque giorni di emozioni e divertimento a Pozza di Fassa, dolomite trentine, i cui alberghi sono diventati un villaggio universitario diffuso: sci alpino, sci nordico, fondo, combinata. Queste le specialità che hanno scandito il calendario di gare in un’equilibrata alternanza di pura competizione, rivalità territoriale e spirito “decoubertiniano”, perché alla fine, come ripetevano i capi squadra, “l’importante è arrivare in fondo e portare punti”.