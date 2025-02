Anteprima24.it - Università, Forza Italia al lavoro per la facoltà di Medicina a Benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto“La creazione delladirappresenta un’importante occasione di sviluppo per la Campania e per l’intero Mezzogiorno”. Lo hanno detto Fulvio Martusciello, segretario regionale e capodelegazione dial Parlamento europeo, e Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale FI, a margine di un confronto con il ministro dell’e della Ricerca, Anna Maria Bernini “che, insieme all’intera maggioranza di centrodestra, sta portando avanti con determinazione il superamento del test di accesso ae l’ampliamento del numero chiuso, ritenuto ormai un ostacolo iniquo per tanti studenti meritevoli. Un intervento necessario per garantire un sistema più inclusivo e attento alle esigenze dei territori”. “Già nel 2023 – si legge in una nota degli esponenti di– avevamo affrontato la questione di unadinel Sannio con il ministro Bernini e con il rettore dell’Unisannio Gerardo Carfora.