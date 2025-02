Lanazione.it - Università di Pisa, firmata una convenzione quadro con Hitachi Rail Gts Italia

, 11 febbraio 2025 -latra l’diGts– azienda che si occupa mobilità globale e di innovazione tecnologica nei trasporti, entrata a far parte del gruppo– per una collaborazione strategica in ambito di ricerca e innovazione nel settore dei trasporti. L’accordo, che avrà una durata di cinque anni, è stato sottoscritto ieri nella Sala Mappamondi del Rettorato da Riccardo Zucchi, rettore dell’di, e da Carlo Piacenza, Ceo & Country Director diGTS. Alla firma erano presenti anche Gianluca Mandò, Head of Research, Technology & Innovation diGts, Chiara Galletti, delegata per le relazioni con le imprese, Marco Luise, esperto e professore ordinario in telecomunicazioni del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Cristiana Barghini, coordinatrice dell’Unità Rapporti con le imprese e accelerazione d'impresa dell’Ateneo.