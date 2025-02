Oasport.it - United Rugby Championship: l’undicesimo turno si presenta tra opportunità e rischi

Nel weekend di pausa del Guinness Sei Nazioni torna l’, unchela chance di piazzare colpi importanti, ma anche ilo di passi falsi gravi in chiave playoff. Questo, ovviamente, perché tutte le squadre dovranno fare a meno dei loro nazionali, con le seconde linee chiamate a non far rimpiangere i titolari.Proprio le assenze potrebbero fare la differenza venerdì sera, quando scenderanno in campo Edimburgo e Zebre Parma. Gli scozzesi sono ottavi, in piena corsa playoff, ma dovranno rinunciare a una decina di nazionali e la franchigia emiliana dovrà provare ad approfittarne. Sempre venerdì si disputerà la sfida tra Ospreys e Leinster e anche in questo caso i gallesi, che hanno meno assenze, punteranno a risalire la china e a rallentare i leader di classifica.