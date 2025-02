Sport.periodicodaily.com - Union St Gilloise-Ajax: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata dei play-off di Europa League 2024/2025. Gli olandesi sono attesi da un incontro molto delicato dato che i belgi non perdono da tempo.Stsi giocherà giovedì 13 febbraio 2025 alle ore 18.45 presso lo stadio Joseph Marien di Forest.ST: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa non smettono di sorprendere al punto che, dopo aver ottenuto la promozione in prima divisione belga due anni fa, ha poi vinto il campionato nella stagione successiva qualificandosi in Champions League. Attualmente sono reduci da tredici risultati utili consecutivi in patria. I lancieri, dal canto loro, si sono ripresi dopo un periodo altalenante, trovando la continuità che mancava. La squadra di Farioli, attualmente in vetta nel proprio campionato, deve ora concentrarsi su questo play-off, da non sottovalutare, se vuole cercare di andare più avanti possibile nella competizione.