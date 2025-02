Lanazione.it - Un’immersione nel mondo creativo tra moda, design e comunicazione: Istituto Modartech apre le porte per il Creative Day

Leggi su Lanazione.it

Pontedera, 11 febbraio 2025 – Una giornata nel solco dei grandi stilisti e dei guru della, per apprendere i segreti dietro alla nascita di outfit di successo o mettere alla prova il proprio talento lasciandosi ispirare dalle più innovative tecnologie per progettare capi 3D e creare grafiche strabilianti.rtech accende i riflettori sulla creatività di nuova generazione con ilDay, l’evento di orientamento dedicato agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori, organizzato in collaborazione con Fondazione Piaggio e Campus – Salone dello Studente, con il patrocinio del Comune di Pontedera. Quest’anno l’appuntamento si svolgerà mercoledì 12 febbraio, dalle 9 alle 13,30, nelle aule della Scuola di Alta Formazione di Pontedera e negli spazi del Museo Piaggio (Viale Rinaldo Piaggio, 7), dove i ragazzi potranno vivere esperienzenei laboratori, prendere parte a webinar e seminari, partecipare a incontri orientativi, ascoltare le testimonianze degli altri studenti e conoscere il corpo docente per valutare i percorsi formativi più idonei.