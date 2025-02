Unicredit supera le stime | utile netto 2024 a 97 miliardi dividendo al 50% dal 2025

Quotidiano.net - Unicredit supera le stime: utile netto 2024 a 9,7 miliardi, dividendo al 50% dal 2025

Leggi su Quotidiano.net

batte lee archivia ilcon uncontabile che ha raggiunto 9,7, in rialzo del 2% anno su anno. L'escluse le Dta è aumentato a 9,3, in rialzo del 8% anno su anno. Entrambi sono stati raggiunti assorbendo 1,3di oneri straordinari. Nel quarto trimestre il risultato contabile è di 1,97e ildi 1,6(1,44il consensus) in calo rispetto a 1,9dello stesso periodo del 2023.- ha affermato il Ceo Andrea Orcel - intende "aumentare la distribuzione agli azionisti a 9per il, previo ottenimento delle relative autorizzazioni. A riprova ulteriore della nostra generosa politica di distribuzione, stiamo aumentando ilal 50% dell'a partire dal".