Unicredit oltre il 5% delle Generali | Non è un’avventura ma un investimento Decideremo quando sarà il momento

“Possediamo non solo quello che possediamo, ma anche quello che i nostri clienti hanno comprato in scia alle speculazioni”. Nel pieno dello scontro tra Mediobanca e Caltagirone e soci per leè arrivata ad accumulare più del 5% della compagnia di Trieste. Ma non è un colpo di testa, garantisce l’amministratore delegato Andrea Orcel, rispondendo indirettamente al numero uno di Intesa Sanpaolo Carlo Messina che nei giorni scorsi si è speso sul tema dell’affidabilitàbanche. “Non ci ingaggiamo in avventure, ma in creazione di valore e progetti industriali e nella creazione di valore per i nostri azionisti. Questa è la cornice del nostroin”, spiega Orcel ribandendo che la posizione diinnon ha nessun intento industriale, ma “è unfinanziario” dal quale è atteso “un guadagno significativo” che “ha senso”.