Under 18 inarrestabile Battuta pure la Samp

Continua la galoppata del Cesena18 in testa alla classifica dopo avere vinto anche in casa delladoria. Ecco i risultati del vivaio nel weekend.18doria-Cesena 1-2. Cesena: Fontana, Antoniacci (19’st Lontani), Ridolfi, Baietta, Bertaccini, Greco (26’pt Omokaro), Gori (30’st Carlini), Biguzzi, Galvagno, Berti (30’st Okolo), Lantingotti (30’st Sanaj). All: Lantignotti. Reti: 12’pt Rosciglioni (S), 32’st Galvagno (C) rig., 43’st Sanaj (C). Classifica: Cesena 49, Torino 44, Roma 42, Inter 36, Genoa 32*, Lazio 32, Parma 32, Sassuolo 30, Atalanta 26*, Empoli 26*, Bologna 24, Lecce 24*, Monza 23*, Fiorentina 23, Hellas Verona 19*, Milan 16,doria 15, Cagliari 15 (*una gara in meno).17 Cesena-doria 3-4. Cesena: Apuzzo, Zaghini, Marini, Giunchi, Gutanu (8’st Ridolfi), Cavalletti, Frisoni, Casadei E.