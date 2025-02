Ilrestodelcarlino.it - Un’arma in più per gli azzurri del Biathlon: le ’turbo scioline’ con l’additivo Nanoprom

LaChemicals di Sant’Antonino, azienda specializzata nella vetrificazione a freddo e centro accreditato presso la Regione Emilia-Romagna nella rete di imprese coinvolte nella ricerca aerospaziale, mette a segno un altro importante traguardo in ambito sportivo. Da quest’anno, infatti, alla storica collaborazione con diversi team di Formula 1 e di Formula E, affiancherà anche la partnership ufficiale con la Nazionale italiana dipermetterà di perfezionare la scorrevolezza delle scioline. Ad annunciare la novità della partnership è lo stesso fondatore e presidente diChemicals, l’imprenditore sassolese Gian Luca Falleti (nella foto): "Saremo direttamente impegnati, a fianco di tutti gli atleti, nei Mondiali 2025 di, che prenderanno il via questa settimana a Lanzerheide, in Svizzera".