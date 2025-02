Ilgiorno.it - Una parola nuova è come una stella che nasce: può restare nel vocabolario o svanire nel tempo

Per onomaturgia si intende la creazione di un neologismo. Le parole nuove nascono perché la tecnologia, la scienza e le tendenze culturali si evolvono e l’uomo ha l’esigenza di avere un lessico adatto per potersi esprimere. Nell’ultimo periodo, molti nuovi termini derivano da influenze di altre lingue, soprattutto l’inglese. Unaperò entra nell’enciclopedia "Treccani" solo se soddisfa diversi criteri: dev’essere grammaticalmente corretta e il suo uso deve essere frequente e stabile. Uno dei neologismi entrati nel 2023 nella celebre enciclopedia è appunto "Greedflation", tradotto"inflazione da avidità", cioè un ingiustificato aumento dei prezzi voluto dalle aziende per poter guadagnare di più, a spese dei consumatori. Non c’è un vero e proprio "padre putativo" di questa: esistono però diverse persone che, da inizio 2023, hanno iniziato ad utilizzare questo termine scrivendo articoli sul fenomeno.