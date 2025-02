Ilrestodelcarlino.it - Una città in lutto. Oggi in Cattedrale l’ultimo abbraccio a Gianni Indino

Questa mattina alle 11,30saluto a, in una chiesache si annuncia affollatissima. La messa funebre sarà presieduta dal vescovo monsignor Nicolò Anselmi, che concelebrerà insieme ad altri sacerdoti della Diocesi. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati da tutta Italia in queste ore per la prematura, improvvisa scomparsa del responsabile di Confcommercio, del Silb (Sindacato locali da ballo) e del Centro agroalimentare, morto a 70 anni sabato all’ospedale Bufalini per le conseguenze di un aneurisma, che l’aveva colpito il 31 gennaio. Stamane Rimini si fermerà per onorare l’ex dj, imprenditore e dirigente di categoria, protagonista per quasi mezzo secolo della riviera del turismo, delle radio e delle discoteche.era arrivato a Rimini nel 1976 a 22 anni, proveniente da Torino dove la sua famiglia si era trasferita da Oria, in Puglia.