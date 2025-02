Movieplayer.it - Una cazzuta Viola Davis nel poster di G20, thriller politico di Prime Video

L'attrice Premio Oscar nel 2017 per Barriere, torna a un ruolo decisamente più action in questoin arrivo in streamingha diffuso in rete ilufficiale di G20,che arriverà direttamente sulla piattaforma di streaming il prossimo 10 aprile. Il film, diretto da Patricia Riggen, racconta la storia del Presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton, che diventa l'obiettivo numero uno dopo che il vertice del G20 finisce sotto assedio. Sfuggita alla cattura da parte dei suoi aggressori, Sutton dovrà superare in astuzia il nemico per proteggere la sua famiglia, difendere il suo Paese e salvaguardare gli altri leader mondiali. Di seguito, potete visualizzare il, che ritraenei panni del Presidente degli Stati Uniti .