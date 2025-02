Quotidiano.net - Una canzone d'amore sincera: di cosa parla 'Lentamente', la canzone di Irama per Sanremo

Roma, 29 gennaio 2025 - Per la sua quinta partecipazione al Festival diporta sul palco dell’Ariston unachedi unfinito e di sentimenti impossibili e proprio per questo intensi. La sua ‘’, un brano romantico ma anche “sincero”, vede tra gli autori anche il cantante Blanco.torna a- che ha rivestito un'importanza fondamentale nella sua carriera - per la quinta volta. E torna anche alle origini: la sua prima partecipazione nel 2016 vedeva infatti come conduttore proprio Carlo Conti, impegnato anche quest’anno sul palco del Festival. Durante la sua partecipazione a ‘Sarà’,ha spiegato a Carlo Conti: “‘’ è unadiversa per me, racchiude tanta verità, è un brano trasparente che mi mette a nudo”. L’artista ha poi aggiunto che al centro del brano c’è “unviscerale, che si distruggeda entrambe le parti fino a sgretolarsi”.