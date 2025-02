Ilfattoquotidiano.it - “Un uomo si è dato fuoco ai capelli nel bagno dell’aereo, tentando di fumare crack. Un altro ha aperto una scatoletta di tonno…”: le cose più strane viste in aereo raccontate da una hostess

Periodicamante il Daily Mail ci ‘delizia’ con post di un account molto popolare, Passenger Shaming. Come dice il nome, si tratta di passeggeri di aerei che fannoimbarazzanti a dire poco e i post più gettonati sono quelli di chi si toglie scarpe e calzini e mette i piedi dappertutto. In un articolo pubblicato in in data 11 febbraio sul famoso tabloid si parla di un ragazzo che è ha appoggiato il piede nudo sul bracciolo della sedia davanti a lui, scatenando commenti impietosi (e non a torto): “Ma che mancanza di rispetto”, “Vorrei che gli rovesciassero una bevanda sul piede”.L’account Passenger Shaming è stato creato diversi fa da Shawn Kathleen, un’ex assistente di volo di Columbus, Ohio, e oggi conta più di 1,4 milioni di follower. Ma qual è l’episodio più disgustoso rimasto in mente alla creator? “La cosa peggiore che abbia mai visto? Probabilmente unche si èaineldidurante il volo”, ha detto al Daily Mail.