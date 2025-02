Ilgiorno.it - Un supereroe di nome Angelo ha salvato Cocco: un micio trova casa grazie a un bimbo speciale

"Ho adottato un gatto per trascorrere la vita con lui e per salvarlo dalla strada", sono queste la parole di, un bambino di 8 anni che vive a Legnano che, da vero, decide di accogliere un gattino abbandonato e destinato ad una vita di stenti per strada.matura l’idea di adottare un gatto in Grecia, quando, in vacanza con i genitori, vede per caso un gattino abbandonato sul ciglio della strada.cura questo gatto per quasi un’estate intera. Tuttavia, a settembre, quando arriva il tempo di tornare in Italia, illascia il gattino alle cure della nonna che vive lì, con la speranza di poterlo incontrare nuovamente ogni estate. Tornato in Italia, ilcontinua a maturare il desiderio di adottare un micetto per salvarlo dalla strada: ha le idee ben chiare, non vuole assolutamente acquistarlo, ma salvarlo.