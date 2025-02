Movieplayer.it - Un Posto al Sole anticipazioni 12 febbraio: Rossella affronta le sue paure, Valeria alle prese con Michela

Leggi su Movieplayer.it

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda20.50 su Rai 3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction. Nuovo appuntamento domani sera con Unal, la soap di Rai3 in onda20.50. In questa puntatariuscirà finalmente adre Fusco, Rosa cercare l'aiuto di Damiano edovrà rivedere il suo progetto del trasferimento di Niko e Jimmy. Riassunto dell'episodio precedente Nell'episodio precedente abbiamo vistofortemente provata dal clima in ospedale, dovuto alla reazione del primario in seguito ai tentativi della dottoressa di smascherarne il comportamento. Stavolta però, dopo un nuovo episodio preoccupante, sono stati i suoi genitori ad intervenire per sostenerla in questo momento difficile.