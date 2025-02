Repubblica.it - “Un no è sempre un no, anche 20 secondi dopo. Non salvate di nuovo il mio molestatore”

L’appello di Barbara D’Astolto, ex hostess aggredita da un sindacalista, il cui caso arriva oggi in Cassazione. Molestata non reagì immediatamente per paura e l’uomo fu assolto. L’avvocata Manente: “Dimostreremo che senza consenso l’atto sessuale èviolenza”