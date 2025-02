Lanazione.it - Un mondo pulito: Plastic Free . Liberiamoci dalla plastica

Laa rappresenta un problema per la sopravvivenza del nostro pianeta. L’anno scorso la nostra classe ha collaborato con, un’organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, impegnata in battaglie per la salvaguardia del Pianeta; ma qual è la sua storia? Lo abbiamo chiesto ad una volontaria dell’associazione, la dottoresa Enrica Magnani. "L’associazione nasce da un’idea di Luca De Gaetano, imprenditore e ambientalista che l’ha fondata nel 2019; ad oggi è la più concreta realtà sul territorio italiano e opera in oltre 30 nazioni. Gli scopi che si prefigge sono quelli di sensibilizzare, attraverso appuntamenti di pulizia, le persone al problema dell’inquinamento dellaa e liberare la natura dai rifiuti". Sembra un progetto davvero interessante! Come si diventa volontari? "Per diventare volontari basta consultare il sito didove si possono trovare tutti gli eventi divisi per località, a quel punto basta iscriversi all’evento".