Un minuto e 12 secondi | massima allerta sui cieli della Polonia cosa fa il jet russo

"L'esercito polacco ha affermato che un aereoproveniente da Kaliningrad ha brevemente violato lo spazio aereo del Paese, sorvolandone le acque territoriali. «Un aereo Su-24MR delle Forze armateFederazione Russa ha violato lo spazio aereo sopra le acque territoriali", ha affermato il comando operativo del Paese in una nota su X, specificando che l'aereo e rimasto nello spazio aereo polacco per 1e 12. E lada tempo è nel mirino di Mosca. Soprattutto per le ultime richieste. "Stiamo discutendo per il sedicesimo pacchetto di misure restrittive che dovrebbe essere approvato in occasione del terzo anniversario dell'invasione russa". Lo ha annunciato il ministro polacco degli Affari europei, Adam Szlapka. Negli ultimi tre anni l'Unione europea ha erogato 134 miliardi di euro a sostegno del popolo ucraino: più di 76 miliardi sotto forma di aiuti umanitari, più di 38 miliardi per gli aiuti militari e circa 17 miliardi per l'assistenza ai rifugiati all'interno dell'Ue.