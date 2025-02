Lettera43.it - Un grosso incendio ha distrutto l’Inalca di Reggio Emilia, la Cisl: «Preoccupati per i 300 lavoratori»

Nella notte di martedì, un violentoha colpito lo stabilimento Inalca di, azienda leader nella lavorazione della carne, appartenente al gruppo Cremonini. Il rogo, scoppiato poco dopo l’una, ha danneggiato gravemente la struttura, che si estende su circa 50 mila metri quadrati. Diversi squadroni dei vigili del fuoco, tra cui quelli di Modena, Parma e Bologna, sono intervenuti per domare le fiamme. La fase di allarme è terminata, mentre i pompieri continuano a lavorare per mettere in sicurezza gli impianti. Per fortuna, le fiamme non sono arrivate ai serbatoi di ammoniaca, un’eventualità che avrebbe innescato un’esplosione e una nube tossica. Nonostante il violento, non si segnalano feriti.A rischio forniture per mense, ospedali e supermercati La zona circostante è stata evacuata per motivi di sicurezza, mentre il Comune ha raccomandato alla popolazione di tenere chiuse le finestre per evitare l’infiltrazione di fumo e odori.