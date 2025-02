Ilnapolista.it - Un giorno (piuttosto vicino) la finale di Champions League potrebbe giocarsi negli Stati Uniti (C&F)

Laancora cambiare. La rivoluzione avviata con il cambio di format non è ancora finita secondo quanto riporta Calcio&Finanza. Gli ulteriori cambiamentiro riguardare “la commercializzazione dei propri diritti televisivi e commerciali a livello globale, a partire dal prossimo ciclo (2027-2033)“.Attualmente, secondo l’accordo fra Uefa ed Eca la commercializzazione dei diritti televisivi è affidata a Team Marketing, agenzia svizzera che collabora da oltre tre decenni con la Uefa e che si è aggiudicata il bando per il ciclo 2024-2027. Il mercato statunitense è invece affidato a Relevent Sports.Ed è proprio la società statunitense ad avere un discreto vantaggio per il prossimo ciclo. Anche perché Relevent Sports “ha ottenuto un periodo di negoziazione esclusiva con Uefa ed Eca, attraverso la joint venture denominata UC3“.