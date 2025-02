Iodonna.it - Un giardino d'inverno magico sboccia a New York, grazie ad abiti romantici e floreali

Sfila su un grattacielo di Newaffacciato su Central Park, al 48esimo piano, la collezione Autunno-2025/2026 di Carolina Herrera, disegnata dal direttore creativo Wes Gordon. Leggi anche › Le scarpe più belle dell’Autunno-2025/26 dalle sfilate di NewL’ispirazione della sfilata di moda, il film cult del 1979 Oltre il, con Peter Sellers.Carolina Herrera AI25/26, la sfilataFiori 3d in raso a contrastono copiosi sulla vita di pantaloni flare, oppure sotto forma di sempreverdi applicazioni gioiello. L’attenzione alle proporzioni è massima: a giacca corta corrisponde pantalone lunghissimo, per gessati iper femminili. Una girlboss dalla vena romantica, che sul far della sera si veste di broccati e velluto.