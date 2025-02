Liberoquotidiano.it - Un caso inquietante a Roma: odio contro Elon Musk, a cosa danno l'assalto | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Fck": diverse Tesla sono state vandalizzate ain segno di protestail ceo dell'azienda leader delle vetture elettriche,. A denunciarlo sono state alcune pagine social. Due auto, in particolare, sono finite sulle pagine Instagram: una si trovava a pochi passi dalla Garbatella e sulla fiancata presentava la scritta “Fck”; un'altra invece è stata sfregiata nel cuore di Trastevere. In un video pubblicato sui social, si vede un gruppo di ragazzi che prende a calci lo specchietto di una Tesla per poi andarsene subito dopo. “Ce l'hanno conma alla fine ci rimettiamo noi”, hanato alcuni dei proprietari delle Tesla, come riportato dalla pagina social "weare." che per prima ha denunciato il fatto. Un'altra pagina social, "Welcome to favelas", riporta come Esserenero, la più grande community social di afroitaliani, abbia annunciato in questi giorni una collaborazione con Tesla.