Un Asteroide minaccia la terra, nel 2032 il possibile impatto

Unlae potrebbe impattare sul nostro pianeta nel dicembre del. Si tratta dell’2024 YR4. La scorsa settimana, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) degli Stati Uniti ha aumentato la possibilità che questo corpo celeste, con un diametro fino a 90 metri, entri in collisione con ladall’1% al 2,3%.Il corpo spaziale 2024 YR4 è stato scoperto lo scorso dicembre dall’osservatorio ATLAS in Cile. Sulla scala di Torino, che va da 0 a 10 e viene utilizzata per misurare il pericolo di uncon un oggetto vicino alla, 2024 YR4 è stato classificato come 3. L’sarà visibile fino ad aprile, quando saràcalcolarne con maggiore precisione la traiettoria, e poi nel 2028, ma su una traiettoria meno ravvicinata.La sua traiettoria sarà poi seguita dal telescopio James Webb, che osserva gli oggetti più distanti dell’universo.