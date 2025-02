Pordenonetoday.it - Un assistente virtuale intelligente a supporto dei lavoratori

Realtà aumentata da un lato. Intelligenza artificiale dall'altro. Il risultato è uno strumento capace di rendere le imprese ancora più competitive realizzato dal Lef. Una piattaforma, chiamata Augmented Operator: CNC Milling Co – Pilot, che può essere in questo caso utilizzata per le fresatrici.