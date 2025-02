Dilei.it - Umidità in casa, i valori corretti e cosa fare se è troppo alta

Come capire il livello diinnostra? Abbiamo la possibilità di misurarla? Assolutamente sì e, anzi, dovremmo proprio farlo in alcune situazioni, soprattutto quando abbiamo l’impressione che la percentuale possa compromettere la salubrità dei nostri ambienti e non solo. Spesso tendiamo a sottovalutare l’in, ma il problema è che è la principale causa della formazione di muffa nei nostri ambienti. A questo punto è molto importante comprendere come misurarla, capire idiine come comportarci quando la percentuale risulta.Come misurare l’inSe desideriamo misurare rapidamente l’in, quindi in pochissimo tempo, il nostro alleato è l’igrometro, uno strumento che troviamo sia in analogico quanto in digitale.