Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le condizioni di Thuram e Dimarco, il messaggio del club a sostegno di Kean, Carboni torna dal prestito al Marsiglia!

Leggi su Internews24.com

di Redazione, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione diNews 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Indice dei Contenutidi MARTEDI’ 11 FEBBRAIOdi LUNEDI’ 10 FEBBRAIOdi DOMENICA 9 FEBBRAIOdi SABATO 8 FEBBRAIOdi MARTEDI’ 11 FEBBRAIOValentin, ufficiale la risoluzione delal! L’argentinoin nerazzurro: il comunicatoValentinall’dopo la risoluzione anticipata delal: il comunicato.