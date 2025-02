Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-02-2025 ore 15:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che la sua amministrazione ha fatto enormi progressi per porre fine al conflitto in Ucraina abbiamo a che fare con i russi abbiamo a che fare con gli ucraini Penso che succederà qualcosa ha detto Trump nell’intervista in seguito alle sue dichiarazioni secondo cui un giorno l’Ucraina potrebbe essere russa anche il portavoce del Cremlino peskov ha sottolineato che parte significativa del Ucraina vuole essere russa è un dato di fatto ha detto di prenderti alle 24 origini ucraine da parte di mosca nel 2022 ora i dazi e le tariffe ingiustificate contro Lue non rimarranno senza risposta scateneranno contromisure infermi e proporzionate non le parole della presidente della commissione Ue Ursula von der leyen l’Unione Europea tira per salvaguardare i propri interessi economici proteggere i nostri lavoratori Le nostre aziende i nostri consumatori è l’ordine esecutivo firmato dal Presidente Trump si legge che i dati del Venti cinque per cento dichiari da Trump sulle importazioni di acciaio e alluminio saranno in vigore dal 12 ma tu prossimo andiamo in medioriente di minaccia di Trump sulla liberazione degli ostaggi non fanno altro che complicare ulteriormente le cose ha fermato la mazza ieri Trump ha definito terribile La minaccia Diamante di rinviare la liberazione degli ostaggi e ha promesso un vero inferno se non è lì rilascerà il segretario generale dell’ONU guterres ha lanciato un appello adamas affinché proceda con la liberazione degli ostaggi dobbiamo evitare a tutti i costi la ripresa delle ostilità casa che porterebbe un’immensa tragedia cronaca chiusura Maxi operazione della direzione Distrettuale Antimafia di Palermo disposti Fermi e resti per 181 Colonnelli uomini d’onore del Tortori diversi mandamenti del Capoluogo siciliano della Provincia di inchiesta sfilato l’organigramma delle principali famiglie di affari del clan è l’ennesimo tentativo di nostra di ricostituire la cupola Provinciale allarme del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo il sistema di alta sicurezza ha detto è assoggettata al dominio della criminalità era l’ultima notizia Grazie eseguito le news tornano la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa