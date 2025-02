Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-02-2025 ore 14:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un grosso incendio è scoppiato nella notte al Inalca di Reggio Emilia azienda leader nella lavorazione delle carni e oltre 40 e Vigili del Fuoco lavoro con squadre giunte In rinforzo dai comandi di Parma e Modena coinvolta dalle fiamme parte della struttura ampia 50000 metri quadri non risultano al momento feriti le cause Sono in corso di accertamento da parte della polizia locale in un giorno potrebbe solo detto Donald Trump in un’intervista a Fox News sottolineando che potrebbero fare un accordo e potrebbero non farlo potrebbero essere Rossi Un giorno potrebbe non esserlo ha detto il presidente americano e poi tornato a parlare del suo piano per la striscia di Gaza ribadendo che i palestinesi non hanno diritto a tornare a casa perché avrebbero alloggi migliori i dardi del 25% annunciati da Trump sulle importazioni di acciaio e alluminio saranno in vigore dal 12 marzo L’Unione Europea ha deplorati darti ingiustificati è la presidente della commissione von der line ha commentato che le tariffe non rimarranno senza risposta scateneranno contromisure e Fere e proporzionate intanto nuova polemica coinvolge il Tycoon Dopo che si è fatto fotografare nello studio Ovale con alcuni predicatori di una torta di ultima cena di Leonardo Da Vinci e il Medio Oriente è la fregatura in bilico Massimo minaccia di sospendere rilascio degli ostaggi israeliani previsto per sabato fino a nuovo avviso così direi di non adempiere agli obblighi dell’ accordo le minacce del presidente statunitense Donald Trump sulla liberazione degli ostaggi non fanno altro che complicare ulteriormente le cose a Fermo di fondamentali della striscia e fanno sapere che la porta resta aperta per rispettare la data di sabato prossimo per il nuovo scambio di prigionieri nei tempi ai propri obblighi per lo stato ebraico si tratta di una totale violazione del cessate il fuoco il Ministro della Difesa CAP mette l’esercito è stato di massima allerta per qualsiasi possibile scenario è ghazal con non torneremo alla realtà del 7 ottobre Ha detto Torniamo in Italia una maxi operazione della direzione Distrettuale Antimafia di Palermo col coinvolgimento di oltre 1200 Carabinieri portato al fermo e l’arresto di 181 persone tra boss Colonnelli uomini d’onore di estortori di diversi Mandami del Capoluogo siciliano e della provincia l’inchiesta svelato l’organigramma delle principali famiglie di affari dei clan è l’ennesimo tentativo di Cosa nostra di ricostruire la cupola provinciale di reagire alla depressione che negli ultimi anni ha portato in sella migliaia di persone andiamo aavrebbero perseguitato l’insegnante del figlio minacciandolo all’uscita di scuola per questo dei genitori 44enne un quarantottenne sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione di segni tutto dalla denuncia della maestra di una scuola elementare che il 20 dicembre si è presentata dai carabinieri denunciano di subire continue condotte persecutorie da parte dei genitori di un alunno che le avevano creato un forte stato d’ansia di paura particolare avrebbe subito minacce e aggressioni verbali in un caso la mamma avrebbe bambito anche un bastone con l’insegnante la copia accusata di atti persecutori in concorso ed è tutto Buon proseguimento a più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa