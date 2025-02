Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-02-2025 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte dei Francesco Vitale in studio Maxi retata a Palermo con 183 ordinanze eseguite dai carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale Il betta colpita al cuore la mafia che cerca di ricompattarsi senza troppo clamore mantenendo il controllo aereo della città rimanete vecchi e nuovi boss un grosso incendio scoppiato nella notte Inalca di Reggio Emilia aziende leader e delle carni e diverse squadre di vigili del fuoco dalle 1:03 circa sono intervenute in via due canali perdonarlo i danni sarebbero ingenti la colonna di fumo visibile da lontano il calore ha sciolto le tapparelle di alcune case vicino allo stabilimento non risultano momento feriti le cause in corso di accertamento da parte delle operazioni sa che le operazioni Sono in corso a pochi giorni dall’entrata in vigore del cessate il fuoco i team di azione contro la fame sono riusciti a raggiungere in oro di Gaza un’aria poco tempo fa e inaccessibile siamo stati tra le pochissime organizzazioni umanitarie raggiungere il governatorato di Gaza del Nord dopo la fine della Stelvio ferma Natalia angherà responsabile delle operazioni medioriente dell’organizzazione umani la situazione critica e strade sono invase da cumuli di macerie rifiuti solidi che bloccano il passaggio di auto e mezzi umanitari il livello di istruzione in mezzo tutte ridotto in macerie le persone cercano di ripulire le proprie si lasciano i detriti in strada perché non possono fare altro La colpa non era in risposta a questa emergenza azione contro la fame è stata tra le poche organizzazioni capaci di avviare la rimozione dei rifiuti nel nostro personale riceve in media una fumata ogni 5 minuti con richiesta di intervento nei governatorati settentrionale la Corea del Nord ha spedito circa 200 pezzi di artiglieria lungo raggio alla Russia è probabile si appresta inviare più il mio supporto della guerra di Mosca contro l’Ucraina lo ha riferito il Ministero della Difesa su coreano In merito alle suevalutazioni sulla collaborazione tra i leader Kim jong-un è capo del Cremlino bladimir Putin S agenzia di spionaggio di Seul attivato di recente che su circa 11 mila soldati inviati al Fronte del cuschera Pyongyang circa 300 siano rimasti uccisi e circa 2700 siano stati feriti porta sci alpino mondiali salda crescita femminile di combinata gara squadra in Italia a caccia di altre medaglie nella discesa femminile combinata mondiali di sci alpino in programma al bar che Germania e Stati Uniti in pole per l’olio Staremo a vedere noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di accordi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa