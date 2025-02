Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-02-2025 ore 08:10

dailynews radiogiornale la giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Donald Trump ha detto di essere impegnato ad acquistare controllare Gazza bordo dell’air Force One prima di raggiungere ignorante per il Superbowl il presidente americano anche detto che oggi non c’era i dazi del 25% su alluminio acciaio al termine del match di Trump ha fatto un nuovo annuncio è quello dello stop alla produzione di Penny uno spreco dice ieri il Tycoon è arrivato anche di aver parlato con il presidente russo Putin e senza però Quante volte vuole che si smette di morire Ha detto il fermo di non ha commentato la conferma ai parenti dello zar sul negoziato il dialogo deve rispettare i nostri interessi il sogno dei kit di una tripletta consecutiva al Super Bowl gli Eagles Philadelphia guidata dal quadro barche di Giardini Nord hanno fermato la squadra di Patrick Swayze per cui dagli spalti ti farò Donald Trump è conquistato la coppa del Re Football League 4022 Diego sono la seconda Vittoria nel super muore dopo il primo trofeo conquistato nel 2018 battendo di Patria per la squadra di Philadelphia e una rivincita a tutti i bicchieri li avevano sconfitti nel 2023 per 3835 durante il match fischi per Taylor Swift Sugli spalti arriverà a breve in procura Milano l’esposto del ministro della difesa Crosetto con la cosa di sostituzione di persona per aver visto il tuo nome usato per mettere a Segno La truffa grandi imprenditori tra cui Marco Tronchetti Provera Diego Della Valle Giorgio Armani Bertelli le famiglie Caltagirone del vecchio hanno sporto denuncia Massimo Moratti la famiglia Aleotti gussalli Beretta un lungo elenco di nomi di successo alcuni giorni scorsi sono state chieste cifre da capogiro per liberare i giornalisti rapiti medioriente la mia denuncia È già pronta ha detto ha detto che ha parlato di professionisti della truffa bene l’incontro come l’ultima nessun cedimento nuovo presidente dell’associazione magistrati Parodi si prepara così al colloquio chiesto subito accordato con la previa bar centro-destra chiede di più pessime soldi non ci faremo intimidire dice Gasparri di Forza Italia il governo intanto vado tra un decreto ter per spianare la strada intrattenimenti Dei migranti dai centri in Albania una follia secondo il PD settimana intensa per il procuratore capo dilo vuoi tra il posto del Perugia richiesta dei laici di centro-destra GSM di aprire una pratica per il trasferimento e audizione al copasir al via oggi in aula alla camera l’esame della mozione di sfiducia del MoVimento 5 Stelle è un gruppo di militanti di gioventù Nazionale che in centro a Bologna tenuto ieri sera una fiaccolata per commemorare le Foibe entrata abusivamente nella sede del comune Palazzo d’accursio chiusa per deporre una corona per il ricordo lo denuncia lo stesso comune sottolineando che il latte è venuto senza alcun accordo con l’amministrazione sul posti per residenti sarebbero stati agevolati di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia tra i quali il capogruppo alla camera Bignami e la consigliera comunale zucchine che avrebbe chiesto alla polizia locale di entrare Dall’ingresso riservato al personale politico morto l’Udinese ferma il Napoli sulla A1 al Maradona occasione per l’interno posticipo di oggi contro la Fiorentina di portarsi meno 1 dalla capolista angled McDonald a fine primo tempo ha risposto dopo appena Tre minuti e Glam Camp poi forse Ingrid nuovi ti dico non ha portato il vantaggio palazzi avanti a valanga per difendere il quarto posto da Juve Viola in bianco celesti Bartolo 51 il mondo dall’olimpico e restano in zona Champions Bocchetti in bilico nel ritorno di male a su rigore convenzioneTre punti a Venezia torna alla Vittoria il Cagliari 2 a 1 in caso sul Parma Lecce Bologna finisce 0 a 0 ed è tutto per questa edizione buon proseguimento di ascolto recati in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa