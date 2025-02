Lanazione.it - UilTucs: “Avevamo già segnalato la pericolosità della zona”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 11 febbraio 2025 – Nelladi Campo di Marte, si è verificato l'ennesimo episodio di violenza ai danni di una guardia giurata donna, in servizio al Gala Supermercato. La vittima ha riportato al momento una prognosi di 8 giorni. Questo episodio non è un caso isolato, ma un altro grave segnale di una situazione che sta diventando insostenibile. “Da tempo la nostra associata aveva chiesto di essere trasferita ad un servizio diverso -sottolinea Luigi Marciano, responsabileArea di Arezzo- segnalando ripetute minacce ricevute quotidianamente Nonostante le numerose richieste, l'azienda ha ignorato i suoi appelli, di fatto lasciandola una situazione di crescente pericolo.già, inascoltati, ladi quel tipo di servizio, in particolare affidato ad una donna”.