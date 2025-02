Ufficiale | Carboni torna all’Inter Risolto il prestito con il Marsiglia

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’avventura del giovane argentino Valentinall’Olympiquepurtroppo è già arrivata al capolinea. I nerazzurri l’avevano prestato girato inquest’estate ai francesi con un diritto di riscatto fissato a 35 milioni che alla fine non arriverà mai.Una stagione costellata dalla sfortuna per il baby prodigio argentino che, nello scorso mese di ottobre, è stato vittima di un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro patito durante degli impegni con la nazionale argentina.rientra a Milano: quale destino per lui ora?Il classe 2005, in questa stagione ha collezionato quattro presenze con la formazione allenata da Roberto De Zerbi. Purtroppo per questo grave infortunio si è dovuto fermare e, dunque, la dirigenza marsigliese ha optato per liberare il giovane calciatore argentino, interrompendo ilche avrebbe legatoalfino alla fine di quest’anno.