Ue | Ferme contromisure a dazi di Trump

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.30 "Le tariffe ingiustificate contro l'Ue non rimarranno senza risposta: scateneranno misure proporzionate. L'Ue agirà per salvaguardare i propri interessi". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen rispondendo alla decisione del presidente Usa Donalddi imporresulle importazioni di acciaio e alluminio. "Reagiremo quando avremo i dettagli e capiremo quello che stanno facendo. Nessuno vince in una guerra commerciale" le fa eco l'Alta rappresentante Ue per gli Affari Esteri Kaja Kallas.