Lapresse.it - Ue-Usa: Vance a von der Leyen, ci teniamo molto all’Europa

Bruxelles, 11 feb. (LaPresse) – “Parleremo di questioni commerciali, questioni economiche. L’amministrazione Trump è statachiara nel dire che ci, vediamo molte relazioni economiche con l’Europa. Vogliamo assicurarci che siamo effettivamente impegnati in una partnership di sicurezza che sia positiva sia per l’Europa sia per gli Stati Uniti. Quindi siamo entusiasti della conversazione”. Lo dice il vicepresidente degli Stati Uniti, JD, che oggi incontra la presidente della Commissione europea, Ursula von der, a margine del summit internazionale sull’intelligenza artificiale di Parigi.