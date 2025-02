Calcionews24.com - Udinese, Pafundi sul ritorno ad Udine: «L’anno scorso è stato difficile. Ecco cosa mi chiede il mister quando entro in cambio»

Leggi su Calcionews24.com

Il trequartista classe 2006 ha parlato del pareggio ottenuto contro il Napoli e del suo riaddopo il presito in Svizzera. Le sue parole. Dopo il prestito in Svizzera al Losanna, il trequartista italiano Simoneè rientrato all’. Il classe 2006 è intervenuto ai microfoni di TV 12 per parlare del match .