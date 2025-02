Dayitalianews.com - Udine, Fleximan torna in azione: abbattuto autovelox che in un anno rilevò 4000 violazioni

Leggi su Dayitalianews.com

Il misterioso individuo noto come ““, che utilizza una flex per abbattere glisulle strade, ha colpito di nuovo. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, nella notte tra domenica e lunedì, sulla strada Pontebbana a Codroipo (), gli agenti della Polizia locale htrovato l’a terra. Un episodio analogo si era verificato meno di due mesi fa, a metà dicembre, a Bertiolo, nella stessa area. In quell’occasione, all’incrocio tra la statale 13 e via Oltre Ferrovia, dove il limite di velocità è di 70 km/h, i bulloni alla base dell’erano stati svitati, facendo cadere il palo in un fossato.Sono stati già programmati i lavori per il ripristino dell’apparecchiatura. Inoltre, il Messaggero Veneto ha reso noto che, nel corso dell’passato, sono state emesse circa 3.