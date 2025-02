Lapresse.it - Ucraina: Zelensky, senza Usa, Europa non può darci garanzie sicurezza

Leggi su Lapresse.it

Torino, 11 feb. (LaPresse) – Se Donald Trump dovesse ritirare il supporto degli Stati Uniti all’, l’da sola non sarà in grado di colmare il divario. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un’intervista al Guardian. “Ci sono voci che dicono che l’potrebbe offriredigli americani, e io dico sempre di no”, ha dichiarato. “Ledil’America non sono veredi”, ha aggiunto.